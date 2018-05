Paganese, De Sanzo: "Pari positivo, ma ora andremo in ritiro"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Buona la prima per la Paganese, ma quanta sofferenza. Al Purificato, nel match di andata play-out contro il Racing Fondi, gli azzurrostellati sbloccano il match in apertura con Cesaretti (erroraccio di Elezaj), controllano la contesa con una buona fase difensiva ma, nella ripresa, incassano due pugni in pieno volto con Nolè a distanza di tre minuti su altrettante ripartenze brucianti. Squadra che, quando sembra non avere più la forza di reagire rassegnandosi alla sconfitta, viene tenuta in vita dai due nuovi entrati: Talamo e Bensaja. Il primo fa la sponda, il secondo brucia il portiere laziale da pochi passi con un ottimo inserimento senza palla. E' un 2-2 che, per ora, sorride alla Paganese, che al Torre sabato prossimo potrà contare su due risultati su tre. "Il primo tempo è stato perfetto - esordisce il tecnico azzurrostellato Fabio De Sanzo -. Approccio giusto e di personalità. Ci abbiamo messo voglia e grinta. Nel secondo tempo abbiamo vissuto 25 minuti di sbandamento totale e questo è un po' il tema del nostro campionato. Sull'1-2 ci siamo però riappropriati della nostra personalità fino a pareggiare. Fatto sta che volevo questa prova, anche se avremmo dovuto difendere il vantaggio con più furore. Si è preso gol su una ripartenza, con l'avversario che ha fatto 40 metri palla al piede: questo non ce lo possiamo permettere in uno scontro diretto. Questo uno-due ci ha un po' bloccati e, considerando che qualcuno rientrava anche da un infortunio, si è sofferto il caldo e la pressione. Non è un caso che con un paio di cambi è andato tutto meglio. A Fondi, considerata anche la partita di campionato, preferirei non tornarci più perché rischio sempre la salute...(scherza, ndr). Il pari ci terrà ancora più concentrati rispetto ad una vittoria che pure poteva arrivare. Quindi va bene così. Peraltro andremo in ritiro qualche giorno prima della partita perché voglio che tutti arrivino a questo scontro diretto lucidi e fisicamente a posto".

SUI SINGOLI - "Avevo preparato la partita sui loro due esterni, Ciotola e Addessi. Della Corte si è comportato bene, Ngamba un po' meno anche perché parliamo di elementi con caratteristiche diverse. Scarpa poco brillante? Lui si sta mettendo a disposizione della squadra: è il nostro capitano e la nostra bandiera. Le settimane di stop per l'infortunio lo hanno penalizzato e si è allenato solo pochi giorni con noi. Ma io dal campo lo tolgo solo se gli viene un infarto...".