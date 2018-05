Paganese, De Sanzo: "Squadra motivata, chiamo la città al sostegno"

© foto di Giuseppe Scialla

Concentrazione, tensione emotiva e consapevolezza dell'importanza della posta in palio. E' con questi umori che la Paganese sta vivendo la vigilia della gara-2 play out contro il Racing Fondi, in programma domani pomeriggio al Torre alle 17. Proseguono i lavori del gruppo a Serino e, grosso modo, la formazione che scenderà in campo coi laziali dovrebbe ricalcare quella vista al Purificato, con due possibili variazioni: Gomis per Galli (si sta facendo di tutto per recuperare il senegalese) e un innesto al posto di Cernigoi, che ha accusato qualche problema in allenamento (ma il suo recupero non è escluso). Non si potrà sbagliare, pur avendo due risultati su tre dopo il 2-2 dell'andata, come sottolineato dal tecnico Fabio De Sanzo.

VIGILIA DI FUOCO - "Ogni vigilia di gare così è sempre dura: salvarci, per noi, sarebbe come vincere un campionato. Sia da calciatore e sia da allenatore ne ho fatti tanti di spareggi così. Con gli Allievi Regionali, da tecnico, ho fatto tre play-off e uno l'ho vinto arrivando alla fase regionale. Sono gare che trasmettono voglia e grinta. Dovremo essere attenti, concentrati e pronti a sacrificarci. Non potremo speculare sul pareggio ma dovremo dar battaglia perché loro verranno con un solo risultato disponibile. Però dovranno trovare una Paganese forte, di cuore e con la Stella disegnata sul petto. Poi è chiaro che il mio compito finirà dieci minuti prima della gara perché i veri artefici sono i calciatori. Li ho visti motivati, consapevoli del'importanza del traguardo che riguarderà anche le loro carriere. Conoscete il rapporto che ho con questa città: farei di tutto per salvare questa Paganese. Purtroppo è stata un'annata strana, con tanti avvicendamenti. Poi si è pensato a me e io sono orgoglioso di allenare questa squadra. Spero a fine partita di fare una grande dedica a mia moglie che mi ha sopportato tanto... Oggi numericamente non c'è quel numero di tifosi di quando giocavo io, ma questi pochi hanno dimostrato amore e passione. Tuttavia sono sicuro che domani lo stadio sarà pieno e si avvertirà il fattore Torre".

SCELTE TECNICHE - "Ho ancora 2-3 dubbi che dovrò risolvere. Gomis sta bene ma Galli a Fondi ha disputato un'ottima partita. Anche qui sarà una scelta da fare".

SUL MATCH 1 - "Rivedendo la partita di Fondi, ho analizzato meglio certi aspetti. Non siamo stati attenti sulle loro ripartenze, quando avremmo potuto far fallo o essere più aggressivi. Abbiamo peccato in concentrazione, anche se la squadra mi è sembrata generalmente attenta di fronte ad un avversario che ha pur sempre un grosso potenziale offensivo. Il possibile forfait del Fondi? Non ci ho mai pensato e non ci ho mai creduto. Come si sarebbe potuto rinunciare a disputare un play-out?".