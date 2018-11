Paganese, domani il primo allenamento per De Sanzo

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sarà ufficializzato a breve il ritorno di Fabio De Sanzo sulla panchina della Paganese, dopo la separazione con Luca Fusco. Il trainer di Castrovillari, legato al club di Via Filettine fino al 2020, avrà domattina un incontro in sede con la dirigenza e, dopo pranzo, dirigerà il suo primo allenamento a Mercato San Severino. Tutto pronto, dunque, per l'investitura dell'ex capitano azzurrostellato, che lo scorso anno ha condotto Scarpa e compagni ad una salvezza difficile al termine della doppia sfida col Racing Fondi.