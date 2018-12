© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Non le manda a dire Fabio De Sanzo, tecnico della Paganese, al termine del match perso largamente a Rieti (4-1). Una sconfitta pesante che fotografa in pieno l'ennesima prestazione anonima e senza carattere da parte azzurrostellata. "Non si può andare in vantaggio e poi prendere quattro gol con superficialità - il suo esordio -. Questa squadra non mi rappresenta per nulla. Chiedo scusa ai nostri tifosi e alla società. È stata una prestazione indecorosa. Mi sta bene una squadra giovane, purché butti l'anima in campo ed onori la maglia. Non hanno capito con chi hanno a che fare e non hanno capito che fanno parte del mondo Paganese. Io voglio una squadra che lotti e corra per 180 minuti, ma se siamo quelli del primo tempo sarà dura arrivare alla salvezza. E non perché siamo giovani. Non vedo voglia, grinta ed attaccamento alla maglia. Sono molto deluso. Potevamo perdere ma così non mi va giù. Non tollero una squadra così remissiva e pretendo che in campo si sputi sangue come sono io. Ci sta di perdere, ma col Rieti ci giocavamo tutto. Mi prendo le mie responsabilità ma tutti devono farsi un bagno di umiltà. Oggi in serie C si arriva in maniera troppo facile purtroppo".