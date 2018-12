© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Nonostante la Paganese sia l'unica formazione di Serie C a non aver ancora vinto neanche una partita ci sono note positive anche nella stagione degli azzurrostellati. Una di queste porta il nome di Alessandro Santopadre, portiere scuola Atalanta che nelle ultime otto partite ha preso in mano la titolarità dei pali campani. Un rendimento, quello del classe 1998, che lo ha inserito fra i top della formazione di Fabio De Sanzo in diverse occasioni, come nelle gare contro Viterbese, Trapani e Virtus Francavilla. Una nota positiva, seppur piccola, nella tribolatissima annata della Paganese c'è e rende felice anche l'Atalanta che ne detiene il cartellino.