Paganese, sconfitta a Viterbo: Bismark punisce gli ospiti in 10

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Trasferta ancora infausta per la Paganese, che al Rocchi cede alla Viterbese (2-1) dopo aver agguantato il momentaneo pari in 10 a causa dell'espulsione di Scarpa ad inizio ripresa. Una gara che ha visto gli azzurrostellati maggiormente in sofferenza nel primo tempo ma, paradossalmente, più capaci con un uomo in meno di reggere la pressione dei gialloblù nel secondo. Vince la Viterbese tutto sommato con merito per le occasioni create, ma alla fine del match gli ospiti avranno molto da recriminare sull'arbitraggio del ravennate Pasciuta.

Fabio De Sanzo schiera la Paganese col consolidato 4-3-1-2, con Santopadre tra i pali e una difesa composta da Tazza e Della Corte sugli esterni e dal tandem centrale Piana-Punzi. In mediana, Nacci funge da play con Gori e Carotenuto ai lati mentre in attacco Scarpa ispira il duo Parigi-Cesaretti. Stefano Sottili sceglie invece il 4-3-3 affidando le chiavi del reparto offensivo a Saraniti. Dopo una fase di studio, è la Viterbese a prendere le redini del gioco in mano ed a creare palle-gol a grappoli. Saraniti si esibisce in due inzuccate pregevoli su altrettanti cross calibrati: la prima è neutralizzata senza problemi da Santopadre, la seconda finisce di poco alta. Poi è Damiani a sfiorare il bersaglio: Santopadre gli respinge la conclusione da breve distanza, quindi ne anticipa l'inserimento a colpo sicuro. La Viterbese è comunque tonica e dà la sensazione di passare da un momento all'altro. De Giorgi è in palla e macina chilometri, Baldassin è sempre presente nelle trame gialloblù e Saraniti fa quasi reparto da solo. La Paganese, dal canto suo, quando prova a distendersi cade sistematicamente nella trappola del fuorigioco imposta dagli avversari. Proprio Baldassin sfrutta una sponda di Saraniti e da due metri chiama Santopadre al miracolo (ancora una partita monumentale quella del giovane portiere). Il numero uno azzurrostellato dice poi no a Polidori che di testa aveva raccolto un bel traversone di Vandeputte. Lo stesso giocatore belga sollecita successivamente su calcio franco i riflessi del portierino ospite, che in chiusura si supera alzando sulla traversa la sassata dai 25 metri di Baldassin. La Paganese chiude quindi il primo tempo in affanno, senza aver tirato mai in porta e salvata solo dallo show di Santopadre.

Nella ripresa, De Sanzo avvicenda Gori con Gaeta, lasciando inalterato il sistema di gioco. Ma dopo cinque minuti deve arrendersi ad una decisione di Pasciuta che manda Scarpa negli spogliatoi in seguito ad un accenno di rissa tra gli atleti a metà campo. Un rosso arrivato dopo una breve consultazione col primo assistente, il molfettese Dell'Olio. Il tecnico azzurrostellato richiama Punzi per Diop, ma al 55' la Viterbese passa: Vandeputte si beve Piana sulla destra e sforna un traversone basso che Santopadre ricaccia in corner. Sulla battuta seguente, Atanasov, raccogliendo il passaggio corto dello stesso Vandeputte, pennella un bel pallone per Saraniti che la mette dentro da pochi passi, con la difesa azzurrostellata rimasta colpevolmente immobile. La Paganese, tuttavia, reagisce subito e trova il pari dieci minuti dopo con Cesaretti che, sul secondo palo, arpiona un gustoso cross dalla sinistra di Parigi ed appoggia comodamente in rete sotto il settore occupato dagli oltre 100 tifosi azzurrostellati. La Viterbese, che già non aveva mostrato la brillantezza del primo tempo, dà l'impressione di smarrirsi e Sottili chiama in causa Bismark e Bovo al posto di Polidori e Cenciarelli. Vandeputte ci prova su punizione (palla alta) e al 75' arriva la doccia fredda per la Paganese, a cui partecipano i due nuovi entrati gialloblù: Bovo verticalizza con sapienza per Saraniti il cui assist volante è oro puro per Bismark, che beffa Santopadre da distanza molto ravvicinata. E' il gol vittoria per la Viterbese. Con un uomo in meno, e forse logorata psicologicamente, la Paganese non riesce più ad avanzare il baricentro, nonostante De Sanzo si giochi la carta del 4-2-3 con Alberti al fianco di Parigi e Cesaretti e l'arretramento sulla fascia destra di Carotenuto. I padroni di casa gestiscono però senza fatica le operazioni andando persino vicini al tris con un delizioso tiro a giro di Zerbin (pallone di un soffio alto). Finalino con giallo: nel terzo dei quattro minuti di recupero, Saraniti colpisce con una plateale gomitata al viso Cesaretti, nel tentativo di difendere il pallone. Pasciuta non vede ma al fischio finale la rabbia dei giocatori azzurrostellati in campo è malcelata ed evidentemente giustificata. Uno sfogo, tuttavia, che non cambia il corso delle cose. La Paganese va a casa con un'altra sconfitta sul groppone e resta malinconicamente ultima, in attesa della trasferta del 30 a Rende.