Palermo, Accardi: "Maledetto Covid, aspettavo di giocare questo derby da 25 anni"

Attraverso una storia su Instagram il difensore Andrea Accardi si è rammaricato per non poter essere in campo in campo questa sera nel derby fra il suo Palermo e il Catania: "L'ho sognata tutte le notti, ho fatto il conto alla rovescia ogni maledetto giorno, ho esultato, pianto, ti ho vissuto sugli spalti, ti ho vissuto da bambino nato e cresciuto per strada che sognava prima o poi di poterlo giocare ed avrei dato qualsiasi cosa, anche solo un secondo di una partita così speciale che aspettavo da 25 anni come tifoso e da 7 anni come calciatore. Purtroppo questo maledetto virus continua a metterci il bastone tra le ruote ma sono sicuro che chi scenderà in campo onorerà chi oggi non è disponibile per essere in quel rettangolo verde. Comunque vada sono sicuro che usciremo a testa alta perché questo gruppo, questa famiglia lotta e combatte contro tutto e tutti. Forza ragazzi".