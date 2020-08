Palermo, non solo Boscaglia. Piacciono anche Mancosu e Caturano dell’Entella

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Palermo starebbe guardando in casa Virtus Entella non solo per il tecnico Roberto Boscaglia. Il club siciliano vorrebbe infatti portare in rosanero anche due calciatori di proprietà del club ligure: si tratta degli attaccanti Salvatore Caturano, classe ‘90, e Matteo Mancosu, classe ‘84. Se per il primo la trattativa appare più semplice, da gennaio infatti l’attaccante si era trasferito al Cesena in Serie C, per il secondo gli ostacoli non mancano a partire dall’ingaggio percepito e dall’età del calciatore.