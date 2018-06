Parlato saluta Rieti: "Arrivato il momento di altre esperienze"

Fonte: TutoC.com

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Carmine Parlato non sarà l'allenatore del Rieti nella prossima stagione. Come abbiamo anticipato pochi minuti fa, a causa del cambio di proprietà, il tecnico ha deciso di non proseguire. Parlato ha diffuso una lettera aperta di commiato all'ambiente:

"Alla luce del nuovo assetto societario che si sta prefigurando in seno alla Fc Rieti, sono costretto a prendere una decisione dolorosa, maturata al termine di un confronto ponderato e cordiale con il mio presidente Riccardo Curci, nel corso del quale ha compreso le mie esigenze che in questo momento non collimano con quelle societarie. Durante questo lungo periodo di silenzio la mia priorità è stata sempre e solo la possibilità di vivere una nuova esperienza in serie C con Riccardo Curci alla presidenza, ma venendo meno questa condizione, mio malgrado, ho deciso di prendere in considerazione nuove esperienze professionali. È stato un anno meraviglioso e vi porterò tutti nel cuore, dal presidente al magazziniere, passando per i tifosi. Grazie Rieti per quello che mi hai dato".