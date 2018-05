"Pataca sì, coglione no", Grassi del Rimini risponde a Sundas

Attraverso il profilo ufficiale su Facebook del Rimini, Giorgio Grassi, presidente del club romagnolo, ha risposto ad Alessio Sundas in merito alla manifestazione di interesse per l’acquisto del Rimini F.C. inoltrata alla stessa società e alla stampa.

"Ciao Alessio,

abbiamo ricevuto ieri intorno alle 15.00 una PEC con la tua manifestazione di interesse per l’acquisto Del Rimini F.C. per poi portarlo nella massima serie.

Contemporaneamente ne hai mandato copia ai media locali e nel tardo pomeriggio sono stato contattato da una testata per chiedermi ulteriori lumi. Confesso che mi era stata mandata copia solo pochi minuti prima dall’A.D. e quindi alla giornalista avevo chiesto tempo per verificare.

La tua proposta è stata inviata in termini abbastanza irrituali, dal momento che trattative di questo tipo hanno bisogno di riservatezza, anche se nel caso di specie se avessi avuto il tempo e la voglia di approfondire anche solo consultando il nostro sito e tutti social collegati, ti saresti imbattuto nella pubblicazione dei nostri rendiconti finanziari e dei nostri bilanci pubblicati ed aggiornati trimestralmente, caso unico in Italia forse?

A che pro quindi tutta la sequela di informazioni che vai a richiedere, un compendio di copia e incolla che va bene per qualsivoglia uso e solo cambiando la ragione sociale del destinatario.

Piuttosto incuriosito, mi sono messo a digitare ed ho scoperto che tu con altri sponsor e sostenitori già avevi cercato di salvare il Parma di Tanzi, la Fiorentina dei Della Valle per portarla perlomeno in Champions League, recentemente il Cagliari per potere nutrire ambizioni più importanti e che avevi provato a rilevare anche il Palermo di Zamparini. Inoltre sei stato associato, a prescindere dalla sequenza temporale, al Prato, al Vicenza, alla Pistoiese,all’Akragas e altre, di cui magari nulla sappiamo.

Proseguendo, ho scoperto che hai anche una buona fama di tombeur de femmes, beato te, ma ti ricordo sommessamente che a Rimini nel 1843 è sorto il primo bagno d’Europa e da allora i maschi romagnoli, detti birri, hanno conquistato sul campo significativi trofei.

Rimini è la città di Fellini, di Amarcord, dei vitelloni, dei Zanza, dei latin lovers, dei bagnini più affascinanti d’Europa.

Se la percentuale di successo nel conquistare i cuori delle ragazze fosse la stessa delle tue incursioni nel mondo del calcio, una ripassatina delle arti amatorie dei Riminesi non ti farebbe male.

Fra di noi, usiamo dire: "Pataca sì, coglione no".

Cordiali saluti"