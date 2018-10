Patron Matera: "Casertana? Non dobbiamo temere nessuna squadra"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ha parlato anche e soprattutto della sfida che metterà di fronte il suo Matera alla Casertana. Parliamo del patron dei lucani, Rosario Lamberti, intervenuto durante la conferenza stampa del nuovo sponsor Sidigas. Queste le sue parole così come riportato da tuttomatera: "Siamo concentrati sulla partita contro la Casertana, poi faremo le dovute valutazioni. Pensiamo esclusivamente a questa sfida, perché si tratta di una partita difficile per i nostri avversari, non per noi. Il Matera non può e non deve temere nessuna squadra. Sicuramente avremo di fronte un team molto forte, composto da giocatori importanti come D’Angelo e Castaldo, che noi di Avellino conosciamo molto bene. Inoltre, ci sono anche Floro Flores e Zito, anche loro calciatori che hanno calcato campi davvero importanti. Però, io penso solo alla mia squadra. Guardo alle loro prestazioni e sono sicuro che anche domani daranno il massimo, come hanno fatto in passato".