Pazienza si presenta: "A Siracusa persone perbene ma passione spenta"

© foto di Alessio Alaimo

Michele Pazienza, neo-tecnico del Siracusa, si è così presentato in conferenza stampa: "Ringrazio la società di avermi dato la possibilità di allenare un club e una città che vivono di calcio e passione. In questi miei primi due giorni a Siracusa ho visto un po' spenta questa passione. Al di là del sistema tattico, la prima cosa da fare è far reinnamorare la città della propria squadra, con i risultati e con gli atteggiamenti, vedendo la squadra lottare fino all'ultimo secondo. Conosco la squadra avendola vista diverse volte in TV e anche dal vivo, contro il Rieti, ho già intravisto le potenzialità della squadra. Qui ho avuto la possibilità di parlare con persone perbene, che hanno la mia stessa passione per questo sport, persone che mi hanno dato più volte la possibilità di valutare questa squadra: ritengo ci siano gli elementi giusti per fare qualcosa in più. Ci vorranno tempo, lavoro e applicazione ma ho già trovato grandissima disponibilità dai giocatori nel primo allenamento".

Sul prossimo match: "Il derby col Catania è una partita difficile e importante, bisogna affrontarla con la serenità giusta: caricare ancora questa squadra di pressioni ulteriori dopo una settimana travagliata potrebbe solo farci del male creando nuovi problemi che non possiamo permetterci di accollarci. Sensazioni? Sono subentrato anche a Pisa, più o meno in questo periodo, anche lì con due partite difficili in trasferta. Giocavamo contro l'Alessandria, una delle candidate alla vittoria del campionato. Parliamone giovedì, adesso lavoriamo per provare a fare una grandissima prestazione".