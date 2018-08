Piacenza, corsa contro il tempo: serve un esterno offensivo

Sembrava praticamente ultimata la rosa a disposizione di mister Franzini, ma con il brutto infortunio occorso a Corazza, che ne avrà per almeno sei mesi dopo la rottura del crociato, il Piacenza è costretto a intervenire di nuovo sul mercato. È non solo per valutare eventuali occasioni last minute, ma anche per rimpiazzare il giocatore: il responsabile del mercato Matteassi, in questi restanti giorni che separano dalla chiusura del mercato, sarà operativo per individuare un esterno sinistro offensivo. Ci sarà poi il mercato degli svincolati, ma l'intenzione è di avere un calciatore quanto prima.