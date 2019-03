Piacenza, Franzini esulta: “La rincorsa continua, siamo felici”

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Reduce dal franco successo per 4-0 sull’Alessandria che permette al Piacenza di continuare l’inseguimento alla Virtus Entella, il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini ha commentato così in conferenza stampa.

"Siamo stati bravi e fortunati ad andare in vantaggio alla prima situazione, cosa che quest’anno ci è capitata raramente. Oggi siamo stati bravi e la partita si è aperta subito, ed il raddoppio quasi immediato ci ha permesso di indirizzare la gara. Nella maniera più consona alle nostre caratteristiche e qualità. Il rilassamento, sul 3-0, ad inizio secondo tempo, è stato anche normale, ma potevamo fare comunque più gol. Una gara importante, la squadra sta bene come stiamo vedendo da diverse partite. Anche oggi abbiamo corso tanto facendolo bene, come speravamo di essere in questo periodo. Programmare è sempre difficile, le annate sono diverse, ma sapevamo di aver fatto un gran lavoro".

“Per la rincorsa che stiamo facendo non possiamo pensare di fermarci – ha concluso Franzini – stasera siamo felici”.