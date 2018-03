Piacenza, Franzini: "Pareggio robusto in condizioni difficili"

Il tecnico del Piacenza Arnaldo Franzini ha parlato così dopo il pareggio ottenuto con il Pisa: "Eravamo in condizioni difficili - riporta Sportpiacenza.it - Corazza ad esempio è stato in dubbio fino a mezzora prima del fischio d’inizio, ha provato sul campo e si è sentito di giocare ma sapevamo che aveva al massimo un’ora di autonomia. Sicuramente tra i motivi della scelta del 3-5-2 ci sono state le defezioni con le quali abbiamo dovuto fare i conti, ma non solo. L’idea era quella di essere più robusti e solidi in difesa, e poi questo modulo ci permette di spendere meno energie. Sembra un paradosso ma la sosta non ci ha fatto bene, nel senso che spezza il ritmo partita, nel finale ci è mancata un po’ la gamba altrimenti potevamo portare a casa anche qualcosa di più. Comunque sono soddisfatto, concordo nel definirlo un pareggio robusto, la fase difensiva è stata perfetta e non devono ingannare i due interventi di Fumagalli, anche il loro portiere ha salvato due occasioni importanti su Morosini. Siamo stati bravi nell’incanalare la gara dove volevamo noi, cercando di limitarli e provando a colpirli negli spazi a disposizione. Peccato ci sia mancata un po’ di lucidità nella manovra offensiva".