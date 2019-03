Piacenza, Franzini: "Partita dominata ma è servita pazienza"

Solo un punto per l'Atalanta contro il Chievo, l'Empoli vince lo scontro salvezza col Frosinone e la Lazio travolge 4-1 il Parma in casa. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa di Napoli-Udinese (fischio d'inizio alle ore 18) e Milan-Inter (20:30): Juventus 75 Napoli...