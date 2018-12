Piacenza, lettera di messa in mora alla Pro per l'affitto del Garilli

Con un comunicato ufficiale il Piacenza ha comunicato di aver inviato una lettera di messa in mora all'altra società cittadina - il Pro Piacenza - per il mancato pagamento del canone dello stadio Garilli. Questo il comunicato:

"Il Piacenza Calcio 1919 S.r.l. informa di aver inviato alla Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l. una lettera di messa in mora formale intimando l’immediato pagamento del canone scaduto riguardante la gara Pro Piacenza – Carrarese di domenica scorsa 1 dicembre 2018 e il puntuale pagamento dei canoni futuri in via anticipata, rispetto la data della disputa della relativa gara, come da contratto in essere sottoscritto tra le parti.

La Società biancorossa si è resa altresì disponibile a risolvere il contratto in essere con effetto immediato, senza nessun ulteriore aggravio, qualora la Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l. non si ritenga più soddisfatta delle condizioni in essere, invitando la stessa – fin da ora – a trovare un impianto di gioco per le prossime gare in calendario.

La Società biancorossa, infine, si riserva altresì ogni diritto in merito".