Piacenza, Matteassi: "Lotteremo fino alla fine per il vertice"

Il responsabile dell'area tecnica del Piacenza Luca Matteassi ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com del primo posto in classifica conquistato con la vittoria contro la Carrarese di ieri sera: “Abbiamo una squadra buona, che può rimanere in alto, è stata costruita per un campionato importante, ma non ci aspettavamo questo primo posto. E' una grande soddisfazione per il Piacenza perché questo è l'anno del centenario ed è un anno importante per tutti, vincere il torneo sarà dura, ma l'obiettivo è quello di stare ai vertici e lotteremo fino in fondo. - continua Matteassi - La Carrarese è una squadra che mi ha impressionato, giovano bene a calcio, si vede l'impronta di mister Baldini. Stanno disputando un campionato eccellente, ed essere riusciti a vincere, per altro in inferiorità numerica e senza concedere tanto, è per noi motivo di orgoglio. Pro Patria? Ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, ma non c'è da dimenticare che ieri è andata a prendersi tre punti importanti sul campo del Novara, anche questo è un segnale forte. La truppa bustocca è ben organizzata, ordinata, che nel suo organico ha calciatori importanti che sanno sempre trovare la giocata risolutiva. Non sarà una tra le gare più semplici".