Piacenza, Nicco: "Col Gozzano partita folle, Pisa da primo posto"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Intervistato da TuttoPisa.it il centrocampista del Piacenza Gianluca Nicco torna sulla pirotecnica vittoria in rimonta con il Gozzano e guarda al prossimo impegno di campionato contro i toscani: "Una partita folle. Non c'è altro aggettivo per descrivere una rimonta del genere. In carriera ho visto di tutto, ma partite come quella di mercoledì con il Gozzano capitano raramente. Abbiamo fatto un'impresa, penso si possa dire. Il Pisa viene dal terzo posto dello scorso campionato. Hanno rinforzato anche loro la rosa, e ritengo i nerazzurri fra le compagini lizza per il primo posto. Hanno alcuni elementi fortissimi per la categoria, Moscardelli su tutti, e domenica sarà una sfida molto bella da vivere".