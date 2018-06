Piacenza, occhi puntati su Minesso del Bassano

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Come riportato da TuttoC.com, il Piacenza avrebbe messo nel mirino il trequartista del Bassano Mattia Minesso. Il classe '90 nativo di Cittadella, è reduce da una buonissima stagione in giallorosso dove ha messo a segno ben nove reti in trentasette presenze complessive.