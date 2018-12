Piacenza, Sylla può partire a gennaio

Fonte: tuttoc.com

Secondo quanto riportato da Sportpiacenza, Youssouph Cheikh Sylla, attaccante del Piacenza, potrebbe presto partire. Un inizio stagione in sordina il suo, dato che è sceso in campo solamente sei volte e segnato un gol: non è da escludere che il club possa lasciarlo partire in prestito in qualche club di Serie C per accumulare esperienza per poi riaverlo a disposizione per la prossima annata.