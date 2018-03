Piacenza,Pesenti: "Il gol mi mancava. Ora siamo sulla buona strada"

L'attaccante del Piacenza Massimiliano Pesenti intervistato dalla Libertà ha parlato del proprio rientro in campo e del gol vittoria segnato contro il Prato: “Ci voleva proprio. Sono sincero quando dico che mi pesava questa astinenza perché sono tornato a Piacenza con l’intenzione di ripercorrere le buone cose fatte con il Pro nella passata stagione e il fatto di non potermi esprimere come avrei voluto, mi ha innervosito non poco. Con il Prato è arrivato finalmente il momento tanto atteso e quando il gol vale tre punti la soddisfazione è doppia. - continua Pesenti parlando poi della stagione in generale - Prima di iniziare la nuova avventura e conoscendo i giocato arrivati nel corso della sessione, pensavo che sarebbe stato tutto più semplice e invece abbiamo probabilmente pagato questi cambiamenti così importanti. Ora però la strada intrapresa è quella giusta, con il tempo, questa squadra sta trovando una propria identità e i risultati lo testimoniano. Dopo i risultati non troppo positivi della prima parte di stagione, probabilmente la squadra scendeva in campo con un pizzico di paura e questo non p mai facile. Le vittorie sono state un toccasana e sono certo che faremo passi avanti anche sotto l'aspetto della qualità di gioco”.