Pianese, El Kaouakibi e il Coronavirus: "Sto bene. Non ho nessun virus"

vedi letture

Sono quattro, secondo gli ultimi comunicati, i calciatori della Pianese positivi al Coronarivus. Fra questi non risulta Hamza El Kaouakibi, difensore marcocchino in questa stagione nel club toscano. E a darne notizia è lo stesso giocatore attraverso il proprio profilo Facebook in risposta ad alcune indiscrezioni riguardanti la sua salute emerse nelle ultime ore: "Ieri è uscita una falsa notizia su di me riguardante il Coronavirus. Ringrazio tutte le persone che mi hanno chiamato per sapere delle mie condizioni, ma io sto bene e non ho nessun tipo di virus, i giornalisti prima di pubblicare le notizie dovrebbero accertarsi".