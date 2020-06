Pianese, martedì si può tornare in campo. Ma si attende l'esito del Consiglio Federale

Un silenzio che dura dallo scorso 22 febbraio, ma che la Pianese ha deciso di interrompere tramite una nota ufficiale. Per comunicare quelle che, stando alle risultanze del Consiglio Federale di lunedì, potrebbero essere le modalità di ripresa degli allenamenti, in vista probabilmente dei playout: "La U.S. Pianese comunica nell’eventualità che la ripartenza del campionato o la disputa dei play out nelle varie forme sia confermata dal Consiglio Federale FIGC, in programma lunedì 8 giugno, lo staff e i calciatori della prima squadra, in ottemperanza dei protocolli medici, si ritroveranno martedì 9 giugno alle ore 15:30 presso lo stadio Comunale di Piancastagnaio, nel rispetto dei distanziamenti stabiliti e muniti di mascherine, per l’effettuazione del test del tampone, test sierologico e successiva visita per l’idoneità medico sportiva".