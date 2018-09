Pisa, Corrado: "Campionato non regolare. 10-12 squadre non in regola"

Intervistato da Radio Incontro il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha fatto il punto sull'intricata situazione relativa alla Serie C in attesa delle novità, forse decisive, in arrivo nella prossima settimana: “La storia di questi ultimi campionati ci ha sottolineato che così il movimento calcio non ha un futuro, penso che non si sia in grado di reggere oltre centro squadre professionistiche e questo lo si vede perché ogni anno ci sono squadre che partono e non arrivano. Credo che una riforma vada fatta al più presto. In questo momento stiamo vivendo una situazione paradossale, una guerra di tutti contro tutti in cui la Serie c è partita con tante gare rinviate a cui si è aggiunto in ultimo il rinvio di quelle dell'Entella che però aveva giocato la prima giornata di campionato. - continua Corrado come riporta TuttoC.com - Fra qualche settimana arriveranno le prime penalizzazioni ma le squadre non in regola vanno espulse dai campionati, altrimenti non si compete ad armi pari. Come si può punire una squadra non in regola nell'anno successivo? I processi devono essere veloci, se noi sappiamo intervenire nel momento giusto il problema dei ripescaggi non si pone. Adesso voglio vedere come andrà a finire, perché c'è il rischio che a Natale ci siano già 10-12 squadre fuori dalle competizioni. Questo non può essere considerato un campionato regolare".