Pisa, Corrado: "Del derby non mi è piaciuto solo il risultato"

Il patron del Pisa Giuseppe Corrado ha commentato sulle colonne de Il Tirreno il derby perso contro il Livorno nello scorso turno: “L'unica cosa che non mi è piaciuta del derby con il Livorno è stato il risultato. Mi è piaciuto invece come la squadra ha affrontato la partita e la voglia di provare a vincere che ci ha messo dall'inizio alla fine. I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di non lasciare mai sola la squadra e che saranno per i giocatori una garanzia assoluta nei play off".