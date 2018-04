Pisa, Corrado: "Fiduciosi che si risolva la questione stadio"

Fonte: TuttoC.com

Dopo le buone notizie circa la concreta possibilità dell'inserimento dell' "Arena Garibaldi" nel piano comunale delle alienazioni, come riferisce tuttopisa.it, ha parlato il patron del Pisa Giuseppe Corrado: "Ormai un anno fa abbiamo dato il la a un progetto che ha suscitato l'interesse sia dei vertici del calcio italiano, sia di altri enti pubblici molto importanti. Da qualche mese a questa parte abbiamo passato la palla al Comune, che ritengo con domani esaurirà i propri compiti burocratici. Nella seduta del consiglio comunale il bene in questione entrerà nella lista di alienazione, e tutti i rallentamenti a cui abbiamo assistito sono stati rispettati perché l'amministrazione, giustamente, non voleva correre il rischio di commettere errori per la troppa fretta. Siamo fiduciosi che con domani si tagli questo nuovo traguardo. Abbiamo volontariamente osservato in silenzio il dipanarsi della vicenda, e tutti insieme adesso aspettiamo l'ufficialità del voto positivo in merito all'iscrizione della delibera nella lista dei beni alienabili".