Pisa, Corrado: "Gruppo sempre unito. Questa vittoria lo dimostra"

Dopo la vittoria di misura nel derby con la Pistoiese il consigliere dell'area sportiva del Pisa Giovanni Corrado ha commentato la prestazione dei nerazzurri dicendosi soddisfatto: “Questo è stato un periodo un po' complicato, ma la squadra è rimasta unita come dimostrano i festeggiamenti del mister con la squadra. Non credo che la partita sia stata diversa dalle ultime, ma portiamo a casa i tre punti che volevamo da un derby spigoloso. - spiega Corrado come riporta Tuttoc.com - Spesso i giudizi cambiano in base al risultato, ma la strada intrapresa dopo le sconfitte con Lucchese e Gavorrano credo sia quella giusta. La squadra deve continuare così".