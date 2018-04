Pisa, Corrado: "Pazienza farà strada, con la piazza non è scoppiato l'amore"

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, in sede di presentazione del tecnico Mario Petrone, ha dichiarato: "Tengo a precisare che quando si cambia un allenatore le ragioni sono tante, indubbiamente è sempre una sconfitta per tutti perché si è fatta una scelta che non ha portato ai risultati sperati. C'è stata la sensazione che questa squadra in alcuni frangenti non fosse stata messa nelle condizioni di lavorare in modo corretto. Abbiamo fatto più punti in trasferta che in casa e questo deve far riflettere. La piazza non ha mai amato Pazienza che secondo noi però è un tecnico preparato che farà tanta strada. Le critiche però potevano destabilizzare la squadra e in ottica play-off serviva riportare una serenità che purtroppo è mancata sin dal primo giorno, al di là dei risultati. Ricordiamoci che siamo ancora nei primi tre posti e gli alti e bassi coinvolgono tutti. La finale di Coppa vede due squadre del girone A, a dimostrazione del livello di questo raggruppamento. Il Pisa se l'è sempre giocata, lo dicono i numeri, ma già nelle prime giornate si sentivano fischi, e poi abbiamo vinto anche col Livorno. Non è scoppiato l'amore e questo poteva destabilizzare la squadra", riporta TuttoC.com.