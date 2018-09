Pisa, Corrado: "Servono regole ferree e immediate"

Fonte: TuttoC.com

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato ai microfoni di Italpress Queste le sue parole così come riportato da tuttopisa: "Noi siamo entrati nel calcio casualmente in un momento molto particolare, all'inizio di un girone di ritorno con delle penalita' in arrivo. Le abbiamo accettate perché' abbiamo comprato una società' con delle penalita'. Lungo il percorso del girone di ritorno abbiamo capito che alcune cose pero' erano un po' ibride e oggi a distanza di dodici mesi abbiamo capito che quelle che si sono salvate a nostro danno, oggi non ci sono piu'. Se si fosse intervenuti velocemente, noi oggi forse saremmo ancora in Serie B. Perché punire a posteriori non ha nessun senso. Credo che le regole debbano essere ferree, ma chi deve farle rispettare deve incidere velocemente".