Pisa, Corrado: "Un altro slittamento del campionato non è tollerabile"

Fonte: TuttoC.com

Intervistato dal quotidiano La Nazione, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado auspica l'inizio del torneo nel prossimo weekend. "Continuo a sperare e a chiedere che il prossimo fine settimana il Pisa e le altre squadre di Lega Pro siano regolarmente in campo: un altro slittamento non è tollerabile. Capisco l'onorevole Frattini, presidente dell'organo chiamato a dirimere la controversia, quando dice che certe decisioni devono essere ben ponderate e non possono essere prese solo dopo tre ore e mezzo di camera di consiglio ma in primo luogo incartamenti e fascicoli sono stati consegnati da tempo, e dunque, forse non era necessario attendere il giorno della riunione per aprirli, ma potevano essere studiati e approfonditi anche prima. Poi mi chiedo come mai si è atteso il 7 settembre per prendere decisioni da cui dipende l'inizio dei campionati".