Pisa, D'Angelo: "Bravi a concedere poco. Adesso diamo continuità"

Torna al successo il Pisa che batte la Juventus U23 3-1. Questo il commento post gara del tecnico Luca D'Angelo: "Abbiamo segnato un bel gol con una azione che proviamo spesso anche in allenamento, il rammarico è per il gol concesso poi l'abbiamo chiusa bene. Avevamo preparato la gara per giocare con Masucci e Di Quinzio dietro Moscardelli però il campo era in condizioni non buone e abbiamo deciso di giocare con due mezzale di inserimento ed in una di queste occasioni abbiamo trovato il gol. Oggi era una partita complicata per giocatori tecnici come Di Quinzio, però abbiamo giocato una partita molto buona dal punto di vista tattico. Li abbiamo contenuti, concedendo solo due occasioni. Sul gol preso non eravamo posizionati bene anche se difensivamente abbiamo fatto bene contro giocatori molto tecnici. Buschiazzo difficilmente lo recuperiamo mentre Marin e Cernigoi li dobbiamo valutare alla ripresa. I ragazzi che oggi sono entrati hanno dimostrato di stare bene e di poter essere utili, una nota di demerito va a Cuppone che è era un po' che non giocava. E' un periodo un po così per gli infortuni, adesso dobbiamo trovare continuità a partire dalla gara di mercoledì contro l'Arzachena".