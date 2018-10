Pisa, D'Angelo: "Ora diamo continuità a questa vittoria"

Prima vittoria esterna per il Pisa, che ritrova i tre punti dopo quattro partite. Questa la disamina del tecnico Luca D'Angelo: "Siamo stati più dinamici rispetto alle altre gare, soprattutto a centrocampo, pur non riuscendo a cambiare molto. Poi è arrivato il rigore, solare, con cui abbiamo sbloccato la partita e siamo stati bravi a raddoppiare. Cuppone ha grandissimo dinamismo e velocità, come mezz'ala destra può darci una grossa mano. Le scelte sono dovute al fatto che mando in campo chi vedo al meglio, volevo una squadra più dinamica, mercoledì con il Pro Piacenza valuterò che scelte fare". Il tecnico fa il punto su alcuni acciaccati: "De Vitis era solo stanco. Moscardelli ha sentito un crampo ma niente di grave. Brignani una lieve distorsione alla caviglia ma credo niente di grave". Quindi D'Angelo si proietta sulla prossima gara: "Il Pro Piacenza è una squadra esperta e pericolosa. Dobbiamo recuperare e poi anche con l'aiuto del pubblico cercate di dare continuità a questa vittoria", riporta Tuttopisa.it.