© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il direttore sportivo del Pisa Roberto Gemmi è intervenuto al termine del pareggio a reti inviolate contro il Cuneo. Ecco le sue dichiarazioni a 50 Canale riportate da Tuttopisa.it: "Oggi per entrambe le squadre il nemico maggiore è stato il campo. È molto difficile giocare in questo tipo di situazione. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma è stata dura sia per noi che per il Cuneo. È stata una partita poco spettacolare però siamo stati solidi, volevamo non prendere gol e sono sufficientemente contento. L'analisi dal punto di vista della classifica non si può fare perché questo è un campionato disastroso e non sofferente come ha detto Ghirelli che forse si è dimenticato del Pisa. Però non voglio trovare alibi. Dico solo che la classifica non è veritiera".