Pisa, Marconi: "Arrivo in una piazza dove si può far bene"

© foto di Fabrizio Pozzi

L'attaccante del Pisa Michele Marconi ha commentato in conferenza stampa l'avvio di stagione: "Non ero sereno, ma non ero neanche ansioso. Sapevo dell'accordo, però i giorni passavano e non si concretizzava - riporta Tuttoc.com -. Io comunque continuavo ad allenarmi ad Alessandria nel migliore dei modi, per farmi trovare pronto fisicamente. Sono una punta cui piace sacrificarsi, se viene qualche gol è anche meglio. Ha influito la società del Pisa nella mia scelta: vengo a giocare con gente come Moscardelli, Masucci e Negro, giocatori che per la categoria sono un lusso. Arrivo da quella che forse è stata la mia migliore stagione a livello realizzativo, tra Coppa e campionato. Per il calcio non sono più giovanissimo, avendo 29 anni, ma arrivo in una piazza dove si può far bene e dove posso migliorarmi".