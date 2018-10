Pisa, Moscardelli: "Vogliamo vincere sempre. Futuro? Magari in tv"

© foto di Uff. Stampa Arezzo

Dalle colonne di Tuttosport arriva una lunga intervista a Davide Moscardelli, attaccante del Pisa targato Corrado. Eccone un estratto: "Io leader del Pisa? Forse perché sono il più vecchio, il più esperto all'interno di un gruppo composto da giovani e ottimi elementi anche sotto il profilo umano. Che ambizioni ha questa squadra? Quella di provare a vincere ogni partita di questo campionato, una alla volta, cercando di crescere a livello individuale e, soprattutto, collettivo. Il Pisa deve sapere quale idea di calcio intende proporre ancora prima di porsi un obiettivo particolare. La stagione è ancora lunghissima, solo il tempo e la storia del campionato dirà se abbiamo seminato bene. Quale il mio futuro dopo l'addio al calcio giocato? Per adesso l'idea di fare l'allenatore non mi attira. Restare nel calcio sì, ma in posizione più defilata. Ecco magari da opinionista tv".