Pisa, nuova prova di maturità con la Robur Siena

Questa sera il Pisa sarà chiamato a una nuova prova di maturità dopo la sconfitta contro l'Entella nel fine settimana. Lo scrive La Nazione in edicola facendo il punto in casa nerazzurra: “Il Siena dopo l'Entella. Ad appena tre giorni dalla battuta d'arresto di Chiavari, per il Pisa è già campionato: questa sera, infatti, è in programma la sfida del Franchi nel recupero della seconda giornata e per i nerazzurri sarà un'altra prova di maturità contro una delle società che ha cullato a lungo il sogno del ripescaggio in Serie B e, stando almeno agli addetti ai lavori, anche fra le più accreditate nella corsa alla promozione".