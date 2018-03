Pisa, Pazienza si gioca la panchina in due derby

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Michele Pazienza sulla panchina del Pisa passa da due derby in una settimana. Secondo quanto riportato dal Tirreno il patron Giuseppe Corrdato vorrebbe continuare con l'attuale tecnico, promosso a stagione in corso, ma deve fare i conti con i fischi piovuti dopo lo scialbo 0-0 contro il Piacenza. La sfida infrasettimanale con la Pistoiese e quella con la Carrarese nel prossimo fine settimana sembrano essere decisive per la permanenza o meno di Pazienza in nerazzurro.