Pisa, sfoltire la rosa. Partendo dall'attacco

Un Pisa che, come noto, deve in tutti i modi riuscire a sfoltire una rosa attualmente ancora abbastanza numerosa. Il principale nodo riguarda gli attaccanti, con Maikol Negro e Umberto Eusepi che devono trovare sistemazione, e che sono in uscita da tempo. Dopo svariate offerte rifiutate, per Eusepi sembrano essersi aperte le porte della Viterbese, con il club che avrebbe puntato al classe '89 per sostituire Jefferson (complesso l'arrivo di Alfageme, in procinto di rinnovo con la Casertana), alternativa forse più valida rispetto a una rescissione/risoluzione anticipata, mentre più complessa è la strada di Negro: l'esterno è ambito dal Catanzaro, ma su di lui c'è anche l'interesse della Sicula Leonzio, che non è però una priorità per l'ex Matera.

In stand by il centrocampista Robert Gucher, che potrebbe anche rimanere all'ombra della Torre Pendente.