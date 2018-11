Pistoiese, Asta: "Purtroppo il bicchiere rimane mezzo vuoto questa volta"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Il tecnico della Pistoiese Antonino Asta ha analizzato lo 0-0 contro il Cuneo: "Non era facile venire a Cuneo a fare una buona gara - sottolinea pistoiasport.com -. Purtroppo il bicchiere rimane mezzo vuoto questa volta, alla luce delle tre/quattro occasioni nitide che ci sono capitate. E’ stata una partita equilibrata, maschia, giocata tatticamente bene da entrambe, ma ai punti forse avremmo meritato qualcosa in più. Sono comunque contento per quella che è stata la prova dei ragazzi contro un Cuneo che darà fastidio a tante. I nostri giovani oggi hanno fatto un gran gara. E’ la seconda partita consecutiva che non prendiamo e questo è un ottimo segnale. Muoviamo la classifica e diamo continuità al risultato di domenica scorsa. La mia squadra mi sta dando l’impressione di essere sempre più compatta, cosa che mancava quando sono arrivato. In questo momento dobbiamo cercare di raccogliere il maggior numero di punti possibile, trovare l’equilibrio giusto e piano piano risalire la china. Il gol annullato a Forte? Tutti mi hanno detto che il fuorigioco non c’era e di questo mi dispiace. L’altra settimana c’è stato il mancato rigore contro l’Alessandria: non ci attacchiamo a questi episodi ma è giusto parlarne".