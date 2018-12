© foto di Claudia Marrone

Il presidente della Pistoiese Orazio Ferrari intervistato da Tuttoc.com a margine dell’assemblea di Lega Pro ha parlato del momento non difficile in casa toscana e del mercato: “Direi che non sono ancora arrivati i punti, ma la squadra ha dimostrato di essere all'altezza, anche se con qualche negligenza. Ci sono stati fattori che hanno influito fortemente, come una serie di infortuni, qualche problema di carattere arbitrale e a qualche disattenzione di troppo da parte dei calciatori. Sono arrivate 4 sconfitte amare, ma perse ingiustamente. Sono fiducioso perché indipendentemente dal cambio di allenatore e indipendentemente dal valore della squadra, ritengo siano immeritate. C'è tempo per riprendersi, anche se la situazione appare preoccupante.- conclude Ferrari parlando del mercato - o farò quello che mi verrà chiesto e sarà necessario per migliorarci. Non mi sembra che questa squadra debba essere ribaltata come un calzino. Contro la Pro Vercelli non abbiamo demeritato, abbiamo giocato alla pari".