Pistoiese, Ferrari: "Indiani paga il 5-0 nei playoff con la Carrarese"

© foto di Claudia Marrone

Marco Ferrari, direttore generale della Pistoiese, ha commentato a TuttoPisa.it il brutto inizio di campionato degli arancioni, ancora a secco di vittorie: "L'atmosfera nello spogliatoio e nella società è serena. Siamo consapevoli di dover iniziare a racimolare più punti ma siamo ancora convinti che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo seminato tanto, già a partire dalla scorsa stagione, quando con mister Indiani abbiamo dato il via ad un percorso di ricostruzione dalle fondamenta dell'intera società. La sconfitta interna con la Lucchese è stata veramente dura da digerire, per tutti. E anche contro il Gozzano non siamo riusciti a gestire un doppio vantaggio, così come contro il Pro Piacenza in trasferta. Sicuramente sappiamo dove intervenire per migliorare: nella gestione globale dei 90' e nel dato dei gol subiti".

E sulla contestazione a mister Indiani: "Purtroppo il nostro tecnico sta pagando, agli occhi dei tifosi, la brutta eliminazione dai playoff dello scorso campionato: nel calcio ci si ricorda quasi esclusivamente delle sconfitte più dure, e mai del percorso globale effettuato. Non è differente per mister Indiani: il 5-0 rimediato con la Carrarese ancora pesa, ma sia all'interno della società che nello spogliatoio siamo tutti convinti che il tecnico sappia cosa fare per migliorare l'attuale andamento del campionato. Mister Indiani per primo si aspettava una partenza più positiva proprio perché il percorso intrapreso ormai dodici mesi fa ci ha permesso di gettare delle basi tecniche solide, sulle quali poter costruire con fiducia il nostro futuro".