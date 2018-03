Pistoiese, Ferrari: "Siamo undicesimi e mi girano i coglioni"

© foto di Claudia Marrone

Tuona, in maniera anche importante, il presidente della Pistoiese, Orazio Ferrari. Queste le sue parole dopo il pareggio ad occhiali contro la Viterbese, così come raccolto da tusciaweb: "Siamo stati penalizzati a Siena e come se non bastasse anche contro la Viterbese. E’ una cosa che si ripete e dobbiamo prendere provvedimenti. Ci è stato annullato un gol buonissimo e alcuni giocatori della Viterbese, di cui non faccio il nome perché è lampante, hanno effettuato cinque falli consecutivi senza nemmeno essere ammoniti. In più i tre minuti di recupero non coprivano nemmeno i cambi effettuati. La falsatura del campionato è questo. Essere 11esimo con una squadra del genere mi girano i coglioni. L’arbitro è stato insufficiente".