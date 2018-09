Pistoiese, il pres. Ferrari sul mercato: "Spiace solo aver perso Mulas"

© foto di TuttoLegaPro.com

Orazio Ferrari, presidente della Pistoiese, ha tracciato un bilancio del calciomercato operato dalla società toscana a Il Tirreno: "Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, abbiamo preso le prime scelte dei giocatori in ingresso, siamo soddisfatti delle riconferme e ci dispiace solo di non aver trattenuto Mulas. Anche il mister è stato maggiormente coinvolto nella scelta di ogni singolo obiettivo di mercato e, per questo, il merito va tutto al nostro staff. C’è entusiasmo ma lo dico chiaro: stiamo con i piedi per terra. C’è chi mi dice che sono tanti anni che non avevamo una formazione del genere in Serie C ma nel calcio non si sa mai quel che può succedere: per ora rallegriamoci perché crediamo di aver creato una Pistoiese forte, poi sarà il campo a dire il giudizio finale. Il tutto rispettando, come sempre, i conti che sono la nostra prerogativa", le sue dichiarazioni riprese da TuttoC.com.