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Serie C

Pistoiese, Pinzani: "La Juventus Under 23 è costruita per vincere"

13.09.2018 22:49 di Simone Lorini  Twitter:    articolo letto 2380 volte
© foto di Claudia Marrone

Ai microfoni di CalcioToscano è intervenuto il direttore tecnico della Pistoiese, Raffaele Pinzani, parlando della nuova stagione: "La Pistoiese è stata inserita in un girone difficile, in cui sono presenti sette – otto squadre che spiccano sulle altre: le retrocesse, la Juventus Under 23 e alcune formazioni toscane costruite per vincere. La Pistoiese non è tra le favorite, ma è pronta alla battaglia. Per quanto riguarda il calendario, esso presenta una partenza difficile per noi, ricca di incognite come tutte le partenze. C’è da dire che, dopo 4-5 gare, è previsto un vero tour de force in cui gli arancioni dovranno vedersela per alcuni turni con le big”.
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