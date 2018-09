Pistoiese, Pinzani: "La Juventus Under 23 è costruita per vincere"

© foto di Claudia Marrone

Ai microfoni di CalcioToscano è intervenuto il direttore tecnico della Pistoiese, Raffaele Pinzani, parlando della nuova stagione: "La Pistoiese è stata inserita in un girone difficile, in cui sono presenti sette – otto squadre che spiccano sulle altre: le retrocesse, la Juventus Under 23 e alcune formazioni toscane costruite per vincere. La Pistoiese non è tra le favorite, ma è pronta alla battaglia. Per quanto riguarda il calendario, esso presenta una partenza difficile per noi, ricca di incognite come tutte le partenze. C’è da dire che, dopo 4-5 gare, è previsto un vero tour de force in cui gli arancioni dovranno vedersela per alcuni turni con le big”.