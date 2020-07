Pistoiese, presentati i progetti internazionali per l'anno del centenario

Attraverso una nota la Pistoiese ha reso noti i progetti internazionali organizzati in occasione delle celebrazioni del centenario dalla fondazione del sodalizio arancione. Ecco il testo del comunicato:

E’ un progetto, di respiro europeo, che educa ai valori dello sport, inclusa la parità di genere, che nasce grazie all’attività della Pistoiese Calcio.

Il progetto EUGEQ Il progetto EUGEQ - “European Cup on the way to Gender Equality”- promosso dalla Associazione Sportiva Dilettantistica “Academy Pistoiese”, che ne è il soggetto no profit applicant, si prefigge l’obiettivo di sostenere l’inclusione sociale attraverso lo sport. In particolare, la parità di genere, con l’organizzazione di un torneo di calcio femminile Under 17 aperto a 12 rappresentative di altrettante nazioni comunitarie, e la realizzazione di una serie di iniziative collaterali.

La presentazione è in programma lunedì 6 luglio alle 21 al Pistoia Nursery Campus, in Via Bonellina 116.

EUGEQ sarà illustrato da Marco Ferrari, direttore generale del progetto EUGEQ e della Us Pistoiese 1921.

L’altra iniziativa che verrà annunciata è un progetto Green sulla sostenibilità ambientale. Il progetto denominato “Orange is the new green”, si basa sull’assimilazione, all’interno della squadra e della società, dei valori dell’eco-sostenibilità per garantire un futuro più green ed aprire nuove opportunità di collaborazione.

Infine il Club Manager della Pistoiese Fabio Fondatori illustrerà le iniziative del Centenario arancione che rientrano nel percorso degli eventi svolti all’insegna della celebrazione nel 2021 a Pistoia del centesimo anniversario della fondazione della squadra di calcio e dell’Anno Santo straordinario e Giubileo dedicato al patrono della città, San Jacopo.

Nel corso della presentazione si terrà una tavola rotonda sul calcio, le prospettive e le iniziative sociali a cui interviene anche Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro.

Alla giornata partecipa anche Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro mentre la Vicepresidente Cristiana Capotondi invierà un saluto con un contributo video.