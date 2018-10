Pistoiese, traballa Indiani. La situazione

E' un avvio di stagione molto molto complicato per la Pistoiese. Due punti in cinque giornate sono un bottino tutt'altro che positivo per una squadra che ai nastri di partenza aveva ben altre ambizioni. Una situazione a cui occorre trovare rimedio. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoC.com traballa la posizione di mister Paolo Indiani che potrebbe veder deciso il suo futuro nel turno infrasettimanale che l'Olandesina affronterà sul campo dell'Albissola.