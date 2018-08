Pistoiese, trattativa col Bari per il trasferimento di Hamlili

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Zaccaria Hamlili (27) può lasciare Pistoia per sposare il progetto del nuovo Bari. Sky Sport fa sapere che è in corso la trattativa per il trasferimento del centrocampista in forza alla Pistoiese che, dunque, a breve potrebbe trasferirsi in Puglia per giocare in Serie D.