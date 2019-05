Playoff, semifinali d'andata. Le aperture della stampa sulle gare di ieri

Si sono giocate ieri le gare di andata delle semifinali playoff di Serie C. Quattro gare e ben 13 gol messi a segno. Di seguito alcune delle prime pagine più interessanti in edicola oggi.

Il Tirreno su Arezzo-Pisa 2-3

"La città in un'estasi nerazzurra. Il Pisa ipoteca la finale per la B" è il titolo del quotidiano toscano. "Blitz da sogno sul campo dell'Arezzo - si legge ancora -: domenica il ritorno nella bolgia dell'Arena".

La Sicilia su Catania-Trapani 2-2

Taglio alto della prima pagina dedicato al match del 'Massimino': "Festa, rimonta e speranza" è il titolo scelto dal quotidiano siciliano che poi scrive: "Il Catania acciuffa il Trapani: 2-2. Partenza da incubo per i rossazzurri che si ritrovano subito in svantaggio. I granata raddoppiano, poi due magie di Lodi tengono aperta la qualificazione".

Il Piccolo su Feralpisalà-Triestina 1-1

"L'Unione c'è: pari a Salò, passetto verso la B. Granoche croce e delizia" è il titolo scelto dal quotidiano di Trieste, che poi scrive: "El Diablo protagonista assoluto nella partita d'andata dei playoff: a Salò segna il gol del vantaggio, poi sbaglia il rigore del possibile 0-2. Così la Triestina si fa raggiungere dalla Feralpi sull'1-1 che comunque rappresenta un buon risultato in vista del match di ritorno in programma domenica al 'Rocco'. Per l'Unione saranno buoni due risultati su tre".

Libertà su Imolese-Piacenza 0-2

Il quotidiano di Piacenza dedica il taglio alto della sua prima pagina odierna al match di ieri in casa del club romagnolo. "Con due gol il Piacenza espugna Imola. Entusiasmo al maxischermo del 'Garilli'" è il titolo scelto. "Decidono - si legge ancora - una rete di Bertoncini nel primo tempo e una di Ferrari nel secondo. Domenica la partita di ritorno alla Galleana".