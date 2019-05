Il Sudtirol è la prima squadra che accede al secondo turno dei playoff Serie C. La formazione altoatesina ha piegato per 1-0 la Sambenedettese grazie al rigore trasformato da Morosini al 74’. Il Sudtirol tornerà in campo mercoledì 15 maggio. Ancora da definire l’avversaria, in attesa di Ravenna-Vicenza e di Monza-Fermana. Vittoria anche per il Novara che si è imposto per 1-0 sul Siena grazie alla rete di Cacia. Di seguito il programma completo:

GIRONE A

SIENA – NOVARA 0-1 (Cacia)

CARRARESE – PRO PATRIA ore 16.30

PRO VERCELLI – ALESSANDRIA ore 20.30

GIRONE B

SUDTIROL-SAMBENEDETTESE 1-0 (Morosini)

RAVENNA-VICENZA ore 16.30

MONZA-FERMANA ore 18.30

GIRONE C

POTENZA – RENDE ore 16.30

VIRTUS FRANCAVILLA – CASERTANA ore 17.30

REGGINA – MONOPOLI ore 19.30